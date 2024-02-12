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مختصون يطالبون بإنشاء سد مكحول لإنقاذ البلاد من أزمة الجفاف

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بغداد - ياسين صفوان - ثلاثة مليارات دولار خصصت لانشاء سد مكحول شمال صلاح الدين بعد أن وضع له حجر الأساس منذ أكثر من ثلاثة أعوام ولكن سرعان ما توقفت فيه عجلة الاعمار وانسحبت الشركات المنفذة من دون معرفة الأسباب ما دفع مختصين الى المطالبة بإنشاء السد وإنقاذ البلاد من أزمة الجفاف.

وتبقى الحاجة ملحة لإنشاء السدود أو توسعتها لاسيما بعد بناء دول الجوار العديد من السدود التي اثرت بدورها على مستويات الماء في نهري دجلة والفرات والانهر الفرعية الاخرى.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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