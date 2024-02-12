انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي ينشر اسطوله من مضيق هرمز إلى باب المندب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في جريدته الرسمية، ان "القرار باجراء عملية بحرية للأسطول الأوروبي الذي سيتحرك في المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر".

كما أوضح أن "الأدميرال فاسيليوس غريباريس" سيقود هذه العملية، على أن يكون مقرها الرسمي "لاريسا" في اليونان".



وذكّر بأن "مهمة الأسطول ستتمثل في حماية السفن التجارية من الاعتداءات المحتملة في نطاق القانون الدولي، في إشارة إلى الهجمات الحوثية وعمليات القرصنة أيضاً".

وكان الاتحاد أكد الأسبوع الماضي أن "مهمة بحرية أوروبية ستبصر النور قريباً بغية حماية الملاحة في البحر الأحمر الذي يعتبر ممراً ملاحياً مهماً على الصعيد الدولي، لتضاف إلى تحالف "حارس الازدهار" الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في كانون الاول الماضي".

فيما كشفت مصادر معلومات أن اسم "خطة أسبيدس" أطلق على تلك المهمة، التي ستقودها اليونان، والتي ستنطلق رسمياً في 19 شباط، بعد موافقة وزراء خارجية الدول الأوروبية".

كما بيّنت المصادر أن "ميزانية هذا الأسطول تبلغ 8 ملايين يورو توفرها خزانة الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطة العمليات وقواعد الاشتباك وتشكيل القوة البحرية والجوية التي ستتولى الدوريات في أجواء مياه البحر الأحمر وخليج عدن".

