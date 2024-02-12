خلال الصيف المقبل.. برشلونة يضع عينه على "مدريدي" لقيادته

وكان تشافي هيرنانديز قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن مجلس إدارة برشلونة يحلم بالتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.

وأشارت إلى أن تشابي نجل لاعب تاريخي للبارسا، وهو بيريكو ألونسو، كما أنه يتمتع بتقدير كبير في ألمانيا، بفضل قيادة ليفركوزن لصدارة البوندسليجا دون خسارة حتى الآن.



ونوهت "برشلونة يبحث عن مدربه الجديد في ألمانيا، ولذلك تم ذكر أسماء مثل كلوب وفليك وتوخيل وناجلسمان ولوف، لكن ألونسو يحظى بإعجاب متزايد داخل البارسا".

ويرى مسئولو برشلونة أن أسلوب ألونسو مناسب لما يريدون تطبيقه في الفريق الكتالوني، ويريدون التحرك للتعاقد معه قبل الآخرين.

وأوضحت أن ألونسو ارتبط بقيادة ريال مدريد وليفربول، لكن الميرنجي جدد عقد أنشيلوتي، لذا فإن الريدز يمثل الخطر الأكبر على برشلونة.

وقالت "سبورت" إن ألونسو لديه ذكريات مرتبطة ببرشلونة، بسبب أنه عاش طفولته في كتالونيا، حيث كان يعيش أولاً في برشلونة ثم انتقل إلى ساباديل، حيث لعب والده هناك أيضًا.

