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رئيس الجمهورية يصادق على مراسيم تعيين 12 محافظاً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للرئاسة ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق اليوم الثلاثاء 13 شباط 2024، على اصدار مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين لمحافظات بغداد، والبصرة، ونينوى، وبابل، وكربلاء، وواسط، وذي قار، والنجف، والأنبار، والمثنى، وميسان، والديوانية بعد استكمال إجراءات التدقيق من قبل الدائرة القانونية".

وبينت، أنه "سيتم استكمال إجراءات تعيين وإصدار مراسيم باقي المحافظين".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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