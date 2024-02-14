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مجلس النواب يعقد جلسته الـ8 من الفصل التشريعي الأول

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بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب شاخەوان عبدالله، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 8 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.

وتتضمن هذه الجلسة، 5 فقرات من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة، كما موضح ادناه:
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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