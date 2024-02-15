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بعد حادثة اليوسفية.. "نسيب" يصيب شقيقي زوجته شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً فتح نيران سلاحه نوع مسدس باتجاه شقيقي زوجته نتيجة خلاف فيما بينهم ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اصابتهما بجروح ولاذ النسيب بالفرار".


ويوم الاثنين الماضي، أفادت مصادر أمنية، بمقتل عائلة على يد نسيب لهم، نتيجة خلافات تطورت إلى مشاجرة ضمن قضاء اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد، قبل أن يقدم على الانتحار.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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