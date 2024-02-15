انت الان تتابع خبر السومرية تنفرد بكشف معلومات "مهمة" عن زيارة السوداني الى هولندا والان مع التفاصيل
وبين ان "هولندا دولة مهمة في تحالف النيتو، وهي ستترأس بعثة النيتو في العراق بدء من منتصف العام الجاري، وهذه الزيارة تمثل انعطافة في المباحثات العراقية الهولندية المتواصلة حول اجراءات تشكيل المجلس العراقي الهولندي للزراعة والمياه، حيث تملك هولندا خبرة كبيرة ومميزة في ادارة المياه وتكنولوجيا الزراعة.
وتستهدف الزيارة أيضا تشجيع الشركات الهولندية للعمل في العراق في ظل رغبة هولندية واضحة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية فيه مثل مشروع طريق التنمية. (هناك شركات هولندية مهمة تعمل في العراق مثل شركة بوسكاليس التي تعمل مع وزارة النفط على انشاء مدينة صناعية مع وزارة النفط، وشركة شل التي تواصل العمل في قطاع الغاز تحديدا مع شركة غاز البصرة، وكما هو معروف استثمار الغاز يمثل محور مهم من محاور الاصلاح الاقتصادي في العراق)، بحسب المسؤول.
كما ان هذه الزيارة هي الأولى من نوعها (أول رئيس وزراء عراقي يزور هولندا)، وفقاً للمسؤول.
ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، إلى مملكة هولندا على رأس وفد حكومي رفيع، في مستهل زيارة رسمية؛ تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز ان الأخير "سيجري، خلال الزيارة، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهولندي تتمحور حول تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في مجالات الزراعة وتطويرها، وتقنيات الري والمياه، ومختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
كما سيرأس رئيس مجلس الوزراء وفد العراق في اللقاء الموسع مع وفد الحكومة الهولندية، فضلاً عن عقْد سيادته لقاءاتٍ مع ممثلي كبرى الشركات الهولندية، وكذلك اللقاء بالنخب الاقتصادية الهولندية، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات الهولندية الراغبة بتوسعة التعاون مع العراق، والمهتمة بالشراكة والإسهام في إعمار البنى التحتية ومشروعات التنمية، وفقا للبيان.