انت الان تتابع خبر السومرية تنفرد بكشف معلومات "مهمة" عن زيارة السوداني الى هولندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول (رفض الكشف عن اسمه) للسومرية نيوز، ان الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية من رئيس الوزراء الهولندي، وتأتي في إطار الجهد الحكومي في تطوير العلاقات مع الدول الأوروبية وتوسعتها لتكون علاقات مجدية ملموسة في إطار مفهوم "الدبلوماسية المنتجة" الذي عملت عليه الحكومة منذ بدء عملها، لافتة الى ان هذه الزيارة تأتي ترجمة لتوجه العراق في الانتقال في ملف التحالف الدولي الى علاقات ثنائية بناءة مع دول التحالف، وهولندا واحدة من الدول التي قاتلت في اطار التحالف ايام الحرب على داعش، وكان ذلك بقرار صوت عليه البرلمان الهولندي في حينها.وبين ان "هولندا دولة مهمة في تحالف النيتو، وهي ستترأس بعثة النيتو في العراق بدء من منتصف العام الجاري، وهذه الزيارة تمثل انعطافة في المباحثات العراقية الهولندية المتواصلة حول اجراءات تشكيل المجلس العراقي الهولندي للزراعة والمياه، حيث تملك هولندا خبرة كبيرة ومميزة في ادارة المياه وتكنولوجيا الزراعة.

وتستهدف الزيارة أيضا تشجيع الشركات الهولندية للعمل في العراق في ظل رغبة هولندية واضحة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية فيه مثل مشروع طريق التنمية. (هناك شركات هولندية مهمة تعمل في العراق مثل شركة بوسكاليس التي تعمل مع وزارة النفط على انشاء مدينة صناعية مع وزارة النفط، وشركة شل التي تواصل العمل في قطاع الغاز تحديدا مع شركة غاز البصرة، وكما هو معروف استثمار الغاز يمثل محور مهم من محاور الاصلاح الاقتصادي في العراق)، بحسب المسؤول.

كما ان هذه الزيارة هي الأولى من نوعها (أول رئيس وزراء عراقي يزور هولندا)، وفقاً للمسؤول.