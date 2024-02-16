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ديالى.. كتلة تقدم تعلن تأييدها لمرشح تسوية لمنصب المحافظ

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت كتلة تحالف تقدم في محافظة ديالى، عن تأييدها لترشيح محمد جاسم العميري كمرشح تسوية لمنصب المحافظ.

وقالت الكتلة في بيان، "حرصاً منَّا على استقرار محافظة ديالى واستمرار الجهود والخطوات الإيجابية التي قدَّمها محافظ ديالى السابق مثنى التميمي على المستوى الأمني والخدمي فيها، نعلن تأييدنا لما ذهب إليه الأخ هادي العامري بترشيح السيد محمد جاسم العميري كمرشح تسوية لمنصب المحافظ".

 

وأضاف البيان "سنقدِّم له الدعم والإسناد اللازم لإنجاحه في مهام عمله من أجل تقديم الأفضل لأهالي ديالى الكرام".

 

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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