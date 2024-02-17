انت الان تتابع خبر العراق وأوكرانيا يبحثان سبل حل الأزمة مع روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم السبت، القائم بالأعمال الأوكراني في بغداد، الكساندر بورافجينكوف، وتباحثا في مجمل الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر قنوات الحوار والدبلوماسية".وأشار الأعرجي، إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت حرب استنزاف، وأن ليس من مصلحة أحد ان تستمر هذه الحرب، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية وبذل المساعي، للضغط باتجاه إيقاف هذه الحرب وجلوس الطرفين على طاولة الحوار".

كما أكد، أن "المنطقة بحاجة إلى السلام والأمن والاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن الحرب لا تحقق اي نتيجة سوى الخراب"، معرباً عن "إيمان العراق بالسلام والأمن المستدام، مجددا موقف العراق الداعي لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية واتخاذ الحوار سبيلا لحلها".

وفيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة، أشار الأعرجي، إلى أن "المدنيين الأبرياء هم ضحايا هذه الحرب وفقدوا على إثرها منازلهم وأعمالهم وعوائلهم، مشددا على أهمية إيقاف هذا الدمار الذي يستهدف الإنسان ومقدرات البلدان".

من جانبه أكد الكساندر بورافجينكوف، أن الشعب الأوكراني صمد بوجه الحرب، لكنه ينشد السلام ضمن احترام سيادة بلده وأراضيه.

