انت الان تتابع خبر مجدداً.. تجهيزات منتسبي الداخلية تثير الجدل والاستقطاعات مضاعفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "هذا الشعار قيمته لا تكلف نصف دولار، بصناعة صينية، لكن وزارة الداخلية تستقطع مبلغ 5 آلاف دينار من راتب المنتسب".

وأضاف، أن "القانون لا يجيز جمع التبرعات او أي استقطاع، وأن تجهيزات المنتسبين من ضباط وأفراد تخصص لها اموال بالموازنة".



وسبق أن كشفت وثيقة مسربة لوزارة الداخلية، عن استحصال مبالغ مالية من الضباط والمنتسبين لقاء استبدال "شعار الرأس".

وجاء في الوثيقة الصادرة من صندوق شهداء الشرطة، باعتماد نموذج شعار غطاء الرأس للمنتسبين والضباط، وفق قرار لهيئة رأي الوزارة.

وتضمنت الوثيقة تكليف صندوق شهداء الشرطة بشراء نماذج شعارات غطاء الرأس وبيعها بين الضباط والمنتسبين.

وحددت الوثيقة أدناه نصها، مبلغ شعار غطاء الرأس الواحد للضابط او المنتسب في الوزارة بواقع خمسة آلاف دينار عراقي.

وأعلنت وزارة الداخلية، العام الماضي، استحداث شعار جديد لغطاء الرأس (البيرية) لجميع الضباط والمنتسبين.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس الاجتماع 21 لهيئة الرأي لعام 2023 بحضور غالبية أعضائها".

وناقش المجتمعون "استحداث شعار جديد لغطاء الرأس (البيرية) والذي سيكون ملوناً للضباط وغير ملون للمنتسبين، فضلاً عن تشكيل شُعب لمتابعة القضايا التحقيقية في اقسام مكافحة الإجرام بالمحافظات".