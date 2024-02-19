انت الان تتابع خبر موجة سريعة لـ24 ساعة.. ورمضان "غزير الامطار" ينتظر العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر راصدون جويون ان موجة باردة قصيرة ستندفع نحو اجواء مدن العراق الليلة مع عودة الأجواء الممطرة في الانبار وبغداد ونينوى وصلاح الدين وكربلاء والنجف وبابل وديالى واستمرار الهطول في دهوك واربيل وشمال كركوك، فيما يستمر الهطول غدا الثلاثاء في نينوى ودهوك وكركوك واربيل والسليمانية فقط، اما مد الجنوب فتكون اجوائها مستقرة خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتشير التوقعات إلى أن شهر اذار المقبل والذي يصادف فيه شهر رمضان، إلى موجات مطرية غزيرة متعددة.

