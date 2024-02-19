انت الان تتابع خبر ميسي حول رحلة الصين الجدلية: لا تصدقوا الأكاذيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولجأ ميسي إلى واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين للرد على التكهنات بشأن عدم ظهوره في مباراة إنتر ميامي الودية الأخيرة في هونغ كونغ.

وكان رد فعل وسائل الإعلام الحكومية الصينية والسياسيين والمشجعين في هونغ كونغ غاضبا بعد مشاركة ميسي مهاجم الأرجنتين (36 عاما) من على مقاعد البدلاء في مباراة ودية في طوكيو بعدها بثلاثة أيام.



ومنذ ذلك الحين، أعلنت مدينتا هانغتشو وبكين أنهما لن تستضيفا مباريات الأرجنتين المقررة في مارس/آذار المقبل مع استمرار التداعيات، ما دفع ميسي للتحدث في محاولة لتهدئة الوضع.

وقال ميسي في مقطع فيديو نشر على منصة "ويبو" الصينية: "قرأت وسمعت الكثير من الأشياء التي قيلت بعد المباراة في هونغ كونغ".

وأضاف: "أردت تسجيل هذا الفيديو وإظهار الحقيقة لكم حتى لا تصدقوا القصص الكاذبة".

وتابع: "سمعت الناس يقولون إنني لا أريد اللعب لأسباب سياسية والعديد من الأسباب الأخرى غير الصحيحة على الإطلاق".

وأوضح: "كان الأمر كذلك لما سافرت إلى اليابان أو زرت الصين كما فعلت عدة مرات، منذ بداية مسيرتي المهنية كانت لدي علاقة وثيقة وخاصة للغاية مع الصين".

وأعاد ميسي ذكر سبب غيابه عن المباراة التي امتلأت فيها المدرجات بالمشجعين ضد فريق من أبرز لاعبي الدوري المحلي في هونغ كونغ يوم 4 فبراير شباط الجاري.

وقال ميسي: "كما قلت في المؤتمر الصحفي، كنت أعاني من التهاب في العضلة الضامة".

واستمر: "في اليوم السابق للمباراة (في هونغ كونغ) حاولت التدرب وبذلت جهدا شاهده كل من جاء لمتابعة التدريب".

وأتم: "شعرت بتحسن طفيف بعد بضعة أيام ولهذا السبب لعبت لفترة في (مباراة) اليابان للاستعداد من حيث اللياقة البدنية لكل شيء قادم لأنني كنت بحاجة للعب واستعادة سرعتي".

