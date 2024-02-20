انت الان تتابع خبر بينها حيازة الأسلحة.. اعتقال 7 اشخاص بتهم مختلفة في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي نفذت قوة مشتركة من قيادة العمليات واجبات أمنية منفصلة أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين بتهم جنائية مختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة".



وأشارت الى ان "لواء المغاوير القى القبض على أربعة مطلوبين فيما ألقت قوة من لواء 11 شرطة اتحادية القبض على ثلاثة اخرين، وتم ضبط بحوزتهم كمية من الأسلحة غير المرخصة"، مبينة انه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".