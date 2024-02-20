انت الان تتابع خبر الذكاء الاصطناعي يحل لغز اختلافات الدماغ بين النساء والرجال والان مع التفاصيل
وتشمل النقاط الرئيسية في الدراسة الآتي:
- استخدمت الدراسة، بقيادة البروفيسور فينود مينون، تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل بيانات تصوير الدماغ، وتحديد الأنماط المميزة التي تميز أدمغة الذكور والإناث.
- يسلط نجاح النموذج الضوء على وجود اختلافات يمكن اكتشافها بين الجنسين في تنظيم الدماغ، وهو اكتشاف يدعمه أداؤه الثابت عبر مجموعات البيانات المتنوعة.
- باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، حدد الباحثون شبكات الدماغ الرئيسية، مثل شبكة الوضع الافتراضي والجسم المخطط، مما ساهم في دقة النموذج في التمييز بين الجنسين.
- استكشفت الدراسة أيضا الآثار السلوكية لخصائص الدماغ الخاصة بالجنس، وتطوير نماذج للتنبؤ بالأداء المعرفي بناءً على ميزات الدماغ الوظيفية.
- تؤكد النتائج على أهمية مراعاة الاختلافات بين الجنسين في تنظيم الدماغ لفهم الاضطرابات العصبية والنفسية ومعالجتها بشكل أفضل.
- يخطط مينون وفريقه لجعل نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم متاحا للجمهور، مما يوفر إمكانية تطبيق واسعة النطاق للباحثين الذين يبحثون في جوانب مختلفة من اتصال الدماغ والقدرات المعرفية.