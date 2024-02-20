انت الان تتابع خبر اعتداءات بالضرب تطال "مهندسات" متظاهرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوات مكافحة الشغب اعتدت بالضرب على المهندسات والمهندسين المتظاهرين أمام شركة غاز البصرة على طريق سفوان – بصرة".

وبين، أن "هؤلاء مستمرون بالتظاهر منذ أكثر من سنة للمطالبة بتوفير العمل ورفض العمالة الأجنبية التي غزت الشركات النفطية بمحافظة البصرة".

