انت الان تتابع خبر اعتداءات بالضرب تطال "مهندسات" متظاهرات في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوات مكافحة الشغب اعتدت بالضرب على المهندسات والمهندسين المتظاهرين أمام شركة غاز البصرة على طريق سفوان – بصرة".
وبين، أن "هؤلاء مستمرون بالتظاهر منذ أكثر من سنة للمطالبة بتوفير العمل ورفض العمالة الأجنبية التي غزت الشركات النفطية بمحافظة البصرة".
وبين، أن "هؤلاء مستمرون بالتظاهر منذ أكثر من سنة للمطالبة بتوفير العمل ورفض العمالة الأجنبية التي غزت الشركات النفطية بمحافظة البصرة".