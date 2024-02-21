انت الان تتابع خبر قرارات من المحكمة الاتحادية بشأن برلمان إقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري، فقد قررت المحكمة، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة الاولى من قانون الانتخابات في كردستان لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو، وعدم دستورية عبارة بموجب احكام الفقرة 4 من المادة 2 بقانون مفوضية الانتخابات، وعدم دستورية المادة 9 من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.

كما قررت المحكمة، ان تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان وتقسم كردستان إلى مناطق انتخابية على ان لا تقل عن 4 مناطق، وعلى كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة خاصة وان لا تقل نسبة النساء فيه 30 بالمئة.

وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كردستان.