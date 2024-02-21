انت الان تتابع خبر الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا امام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولامست العملة التركية المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 1247 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.

وعدلت الحكومة عن سياستها تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.



وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.