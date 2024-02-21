انت الان تتابع خبر الزراعة تصدر توجيهاً بعد ارتفاع أسعار اللحوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي ترأس اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢١ اجتماع هيئة الرأي الثانية لعام ٢٠٢٤، بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، والوكيل الفني الدكتور ميثاق عبد الحسين عبيد ومستشار الوزارة رائد الحداد والمستشار الدكتور مهدي ضمد القيسي والسادة أعضاء الهيئة، وذلك استمراراً للجهود والنجاحات التي تشهدها الوزارة خلال الفترة الحالية".وفي بداية الاجتماع، شدد الوزير على "تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر في تنفيذ الأولويات والارتقاء بمستوى الاداء، ومواصلة العمل وما تم تحقيقه من مشاريع مهمة ومعالجة اي تلكؤ".

واشار الوزير الى "ضرورة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتحول نحو تقنيات الادارة الالكترونية ومغادرة الطرق التقليدية، مؤكداً أن البرنامج الحكومي يعد الأول من نوعه والذي كرس لدعم العمل بصورة عامة ، حيث تم معالجة الكثير من الملفات العالقة لغرض رفع نسب الإنجاز".

فيما تناول الاجتماع الفقرات التالية:

-السماح باستيراد الأغنام والعجول لاغراض التربية والذبح لغرض تنويع مصادر اللحوم مع اتباع الإجراءات الأصولية.

-مناقشة تسهيل الاجراءات بخصوص حركة نقل الماشية بين المحافظات وإزالة المعوقات أمام الإنتاج المحلي.

-العمل على إنجاز البطاقة الإلكترونية للفلاح والمزارع العراقي لغرض دعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الضرورية للإنتاج الزراعي.

-تشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم مع تقديم القروض المسيرة.

-إعداد برنامج ارشادي متكامل حول مشاريع تربية الاسماك في الأنظمة الحديثة (البايو فلك الاكوابونك).

-اقرار إقامة مؤتمر الشباب للفترة من ٦-٨/ ٣/ ٢٠٢٤ على أرض معرض بغداد الدولي لدعم قطاع الشباب والذي يقام تحت عنوان (الريادة التي يقودها الشباب في قطاع الاغذية والزراعة والمناخ).

-إعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات لغرض توزيع المرشات المتطورة للفلاحين وحثهم على استخدامها خدمة للقطاع الزراعي.

-مناقشة دعم قطاع الثروة الحيوانية من الأغنام والابقار لغرض توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، وتشكيل لجان متخصصة وبشكل عاجل لغرض تقديم خطة عمل متكاملة وبضمنها الاستفادة من المنتجات في بعض الدول المتطورة في مجال الثروة الحيوانية مثل هولندا.

