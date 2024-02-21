انت الان تتابع خبر راموس يعود لسانتياغو من باب المنافسة: لن احتفل هناك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويلتقي الفريقان في صدام مرتقب، في الـ11 من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

وللمرة الأولى سيلعب راموس ضد ريال مدريد على هذا الملعب منذ رحيله عن الفريق في صيف 2021، بعد أن غاب عن مواجهة "الملكي" مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا هناك، بداعي الإصابة.



ومن المؤكد أن راموس سيحظى باستقبال تاريخي وفريد من نوعه، من جانب جماهير النادي الملكي، فور نزوله إلى أرضية الملعب، بسبب العلاقة القوية التي تجمع بينهما، ولم تتأثر حتى بعد رحيله.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال راموس "سأشعر بأنني في منزلي، لقد أمضيت هناك سنوات عديدة ورائعة، ومررت بأهم اللحظات في مسيرتي وأحظى بذكريات رائعة مع الجماهير واللاعبين، ستكون لحظات عاطفية".

وعن رأيه في مستوى ريال مدريد هذا الموسم، رد بقوله "هم المرشحون دائما للفوز بكل شيء في كل موسم، يمرون بفترة جيدة للغاية، لديهم القادة ولاعبين ذوي جودة استثنائية".

وشدد راموس على أنه "لن يحتفل إذا هز شباك ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو"، مضيفا بقوله "لديّ الكثير من الاحترام للجماهير هناك، ولكن أيضا سأكون سعيدا إذا أسهمت في انتصار فريقي".

