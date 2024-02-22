انت الان تتابع خبر بوتين يرد: بايدن هو الرئيس المفضل بالنسبة لروسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين خلال محادثة صحفية أن "تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن "رد فعل مناسب".

واضاف: "بالحكم على ما قاله للتو، كنت على حق.. لأن هذا رد فعل مناسب"، فيما أكد أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي، لكن بايدن هو الرئيس المفضل بالنسبة لروسيا".



وكان بايدن قد تحدث، خلال فعالية انتخابية في سان فرانسيسكو، تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي ضد الرئيسبوتين تهين الولايات المتحدة نفسها".

كما وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيرميت التصريحات للرئيس الأمريكي بأنها "خرف الشيخوخة".

