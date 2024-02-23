انت الان تتابع خبر أسعار النفط تتجه لانخفاض أسبوعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 1313 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 82.32 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 أو 1.7 بالمئة إلى 77.26 دولار.



ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد مكاسب لأسبوعين، لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة.

