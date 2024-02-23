انت الان تتابع خبر اول تعليق لسعد لمجرد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سعد لمجرد في تصريحات إذاعية، الجمعة، إنه يتطلع كثيرا لممارسة نشاطه الفني، مؤكدًا أنه متشوق للغاية لرؤية والده وأرضه.

وأضاف لمجرد: "أشعر باشتياق كبير لوالدي وبلادي، وصوت الأذان، كما أشتاق إلى الغناء في المغرب والتفاعل مع الجمهور، وأتطلع للاحتفال مع أهلي وأحبابي"، كاشفًا عن تطلعه لإحياء حفل زفاف أو حفل سبوع.



وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن سعد لمجرد 6 سنوات، مدانًأ بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية عام 2016.

وقالت صحفية في إذاعة فرنسا الدولية "إر إف إيه" إنه حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة إلى المغني المغربي سعد لمجرد.

وقبل أيام، طرح سهد لمجرد أغنية "محتال الحب" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي آخر أعماله الفنية بعد خروجه من السجن بعفو مؤقت من القضاء الفرنسي.

