انت الان تتابع خبر الحوثيون يهددون: بإمكاننا إغلاقَ باب المندب كلياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيادي الحوثي إن عدمَ إغلاق المضيق حتى الآن يَعني أن الجماعة حريصةٌ على الملاحة الدولية، متهما الولايات المتحدة وبريطانيا بمُمارسة الكذب، وفق تعبيره.

قالت رويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: "إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.



واليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن منطقة ‎"رأس عيسى" في مديرية "‎الصّليف" في الحُديدة غربي اليمن تعرضت لثلاث غارات أميركية بريطانية.