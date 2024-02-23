انت الان تتابع خبر موقف يحرج زعيم كوريا الشمالية "المثير للجدل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام كورية جنوبية، قولها إن "كيم جونغ أون لديه ابن سري يرفض إظهاره علنًا؛ لأنه ليس سمينًا بدرجة كافية"، مبينة أن "المعلومة جاءت على لسان تشوي سو يونغ، المسؤول المتقاعد من جهاز المخابرات الوطنية (NIS)، في سيؤول".ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) عن سو يونغ، قوله : "المظهر الجسدي غير الجذاب للفتى يبدو أنه ثبط عزيمة كيم عن الكشف عن ابنه علنًا، فهو على عكس والده أو أخته الممتلئة والمغذية بشكل جيد".

وأضاف: "سمعت أن ابنه لا يشبه جده الأكبر كيم إيل سونغ على الإطلاق".

وبحسب الصحيفة، فإن التشابه مع كيم إيل سونغ - مؤسس كوريا الشمالية السمين - يعتبر سمة لا بد منها للزعماء في البلاد.

