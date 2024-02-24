انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على مشروع قانون يخص الاتجار بالبشر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".



وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 24 شباط/فبراير 2024، جلسته الـ9 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، بحضور 171 نائبا.