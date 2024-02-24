انت الان تتابع خبر مجلس النجف يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ"الخليج 365"، "نبارك للعالم الإسلامي ومراجع الدين العظام والشعب العراقي بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان المبارك ذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر (عج)".

وأضاف المجلس، أنه "بهذه المناسبة المباركة قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين القادم المصادف ٢٦/٢/٢٠٢٤ لكافة دوائر الدولة في المحافظة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية لإتاحة الفرصة امام أهالي المحافظة لأداء الزيارة المباركة".