انت الان تتابع خبر انتعاش باقتصاد تركيا والسبب عمليات التجميل.. ما سر الاقبال؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتدر مرافق الرعاية الصحية التركية إيرادات كبيرة من هذه العمليات، بإجمالي يزيد على 2 مليار دولار (1.85 مليار يورو) في عام 2022.

وانخفضت الإيرادات قليلاً في النصف الأول من عام 2023، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن هذا يرجع في المقام الأول إلى زلزال فبراير/شباط المدمر الذي ضرب تركيا العام الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.



وباء كوفيدووفقا للتقرير، فقد شهدت تركيا طفرة في السياحة العلاجية منذ تفشي جائحة كوفيد-19، ففي عام 2021 زار أكثر من 670 ألف أجنبي تركيا لتلقي العلاج الطبي، وفقا لوكالة الخدمات الصحية الدولية (USHAS) الرسمية، وبعد عام واحد ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.25 مليون، أي بزيادة قدرها 88%، وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2023 ظلت الأرقام مرتفعة بالمثل.

وكان تقرير نشره موقع "بانك ريت" قد ذكر أنه منذ تفشي وباء كوفيد حين أصبحت اجتماعات Zoom هي الوضع الطبيعي الجديد، أصبح الأمريكيون أكثر وعيا بشكل متزايد بمظهرهم، ووجد تقرير أصدرته الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل في وقت سابق أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المرضى إلى إجراء عمليات تجميل خلال الأعوام القليلة الماضية هو تحسين الطريقة التي ينظرون بها على الشاشة.

ونقل تقرير الإذاعة الألمانية عن أمريكية تدعي بينيتا بالوغا، 28 عاما، أنها قررت السفر إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية على أنفها. وتقول إنها دفعت 5000 دولار فقط وتمكنت من العودة إلى منزلها بعد أسبوع، وقالت بالوغا، التي تعمل في مجال التمويل وكعارضة أزياء بدوام جزئي، إنها سعيدة بإجراء العملية الجراحية الناجحة.

وفقاً لموقع ستاتيستا فإن سوق الجراحات التجميلية ينمو عالميا، وتشتهر العديد من الدول بخبرتها في الجراحة التجميلية. في عام 2022 كان لدى الولايات المتحدة أكبر عدد من جراحي التجميل في العالم بنحو 7461 جراحا.

واحتلت البرازيل المركز الثاني من حيث عدد جراحي التجميل، حيث بلغ عددهم 6200 جراح، تليها اليابان في المركز الثالث متفوقة على الصين في عدد جراحي التجميل.

وفي حين أن إجراءات التجميل تكون إما جراحية وإما غير جراحية، فقد سجلت الولايات المتحدة والبرازيل أيضا أكبر عدد من العمليات التجميلية الجراحية وغير الجراحية التي يتم إجراؤها على مستوى العالم.

وفي منطقة الشرق الأوسط، فإن أكبر عدد من جراحي التجميل في مصر، وعددهم 1450 طبيباً تليها تركيا بـ1300 طبيب.

