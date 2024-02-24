انت الان تتابع خبر أمين بغداد يعلن إحالة 12 قطاعاً للتطوير في مدينة الصدر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل بيان للامانة عن كاظم قوله خلال جولة ميدانية له في مدينة الصدر، إن "امانة بغداد احالت 12 قطاعاً سكنياً في مدينة الصدر لتطويرها بالكامل ضمن حملة اعمار المدينة بعد انجاز تطوير عدد من الشوارع والقطاعات السكنية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء".وأضاف أن "امانة بغداد مستمرة بتقديم افضل الخدمات لمدينة الصدر في ضوء التوجيهات الحكومية"، مؤكداً "تطوير عدد من المواقع التي كانت مكب للنفايات ومرتع للانقاض وتحويلها الى حدائق غناء ومناطق ترفيهية ومتنفس للعوائل".

وأشار الى أن "امانة بغداد تسير بخط آخر نحو انشاء مدينة الصدر الجديدة اذ قطعت شوطاً مهماً فيها بعد توجيه الدعوات للشركات المتنافسة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لها كأول خطوة عملية للحكومة بهدف انشاء هذه المدينة".