انت الان تتابع خبر الحوادث الأمنية تتسارع ومقتل 12 شخصا خلال 6 أيام فقط.. ماذا يحدث في العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت محافظة بغداد وميسان وديالى اليوم الاحد، 3 حوادث قتل متنوعة، أولها اقدام مسلحين يستقلون دراجة نارية على اطلاق النار على سائق باص أجرة في ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة، واردوه قتيلا.

اما الحادثة الثانية، فهي اقتحام مسلح لمنزل في مدينة العمارة وقتل صاحبة المنزل بسبب "ديون مالية".



اما الحادثة الثالثة التي كانت صادمة لما تضمنته من مشاهد، فهو مقتل شخص اثناء تبادل اطلاق النار في سوق مريدي شرق بغداد، قبل ان يتركه الجناة بدمه على الأرض وينتزعون سلاحه ويهربون.

وفي بغداد أيضا، قتل شخصان يوم امس السبت بهجوم مسلح في سوق بغداد الجديدة، قبل ان يتبين فيما بعد ان الجناة هم ضابطان كبيران احدهما برتبة عقيد يعملان في مكتب وزير الداخلية.

وفي واسط أيضا، قتل شاب وسط الكوت امس السبت بشجار مسلح.

وفي يوم الجمعة الماضي، قتلت امرأة داخل غرفتها برصاصتين في الرأس بقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد، فيما اتهمت القوات الأمنية اشقائها بقتلها.

وفي ذات اليوم، عثرت القوات الأمنية على جثة فتاة في الثلاثينيات من عمرها داخل مدرسة قيد الإنشاء في قضاء كرمة بني سعيد جنوبي ذي قار، وعليها آثار إطلاقات نارية.

ويوم الخميس، عثر على جثة امرأة مقتولة رمياً بالرصاص وإلى جانبها طفلة رضيعة غربي مدينة الناصرية، كما اندلع في ذات اليوم نزاع مسلح في كرمة بني سعيد جنوب الناصرية وادى لمقتل شخص في السبعينيات من عمره.

ويوم الخميس أيضا، قتل شخص وإصيب آخر، نتيجة نزاع مسلح اثر خلافات عشائرية ضمن منطقة أبو دشير جنوبي العاصمة بغداد.

ويوم الاثنين الماضي، قتل الناشط والمدون الصدري ايسر الخفاجي بعد اختطافه.