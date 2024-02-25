انت الان تتابع خبر بفوز قاتل على فروسينوني.. يوفنتوس يعود لسكة الانتصارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل ليوفنتوس كل من دوسان فلاهوفيتش في الدقائق (3 و32) ودانيلي روجاني (90+6)، فيما أحرز وليد شديرة (الدقيقة 14) وماركو بريشيانيني (27) هدفي الضيوف.

وعاد يوفنتوس بهذا الفوز لمسار الانتصارات بعد 4 مباريات دون أي فوز، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الثاني، ويتجمد رصيد فروسينوني عند 23 نقطة بالمركز ال16.

