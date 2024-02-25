انت الان تتابع خبر أوكرانيا: بسبب تأخر الأسلحة الغربية نخسر أشخاصاً وأراضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خلال منتدى بمناسبة الذكرى الثانية لبدء العملية الروسية في أوكرانيا إن "50 بالمئة من الالتزامات لم يتم الإيفاء بها في الوقت المحدد، وأضاف أنه بسبب هذه التأخيرات "نخسر أشخاصاً وأراضي".

في سياق متصل كشف وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني أولكسندر كاميشين اليوم الأحد أن "بلاده زادت إنتاجها من الأسلحة إلى ثلاثة أمثال العام الماضي، وأن 500 شركة تعمل حاليا في قطاع الدفاع في البلاد".



وأضاف كاميشين خلال مؤتمر في كييف بثه التلفزيون أن "100 شركة حكومية و400 شركة خاصة منخرطة في هذا الجهد وأن أوكرانيا تخطط هذا العام "لزيادة إنتاج الذخيرة زيادة كبيرة".

في خطاب منفصل، قال ميخايلو فيدوروف وزير التحول الرقمي الأوكراني إن "90 بالمئة من الطائرات المسيرة المستخدمة في ساحة المعركة ضد القوات الروسية أُنتجت في أوكرانيا".

وأشار إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني خلال المؤتمر إلى "عدم عبور سلاح واحد الحدود من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال عامين من الغزو الروسي الشامل".

يذكر أن الجيش الأوكراني الذي يواجه وضعا صعبا جداً على خط الجبهة انسحب من بلدة أفدييفكا (شرقا) بعد أشهر من القتال العنيف، بسبب نقص الرجال والذخيرة.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين مراراً في الأيام الأخيرة على تسليم المساعدات العسكرية "في الوقت المحدد"، مطالباً خصوصاً بذخيرة وبالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة.

واعتبر الرئيس الأوكراني أيضاً أنّ "التأخير في تسليم الأسلحة ساهم في فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف في صيف 2023".

