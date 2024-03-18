الحلبوسي والملك الأردني يبحثان جهود الإغاثة الإنسانية في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي والملك الأردني عبد الله الثاني جهود الإغاثة الإنسانية في غزة.

وقال حزب تقدم في بيان، "التقى رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان".

وبحث اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة"، كما ناقش "اللقاء جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، والتأكيد على ضرورة العمل بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية لإيقاف الحرب".



وأكد الملك الأردني خلال اللقاء "وقوف ⁧‫الأردن‬⁩ مع ⁧‫العراق‬⁩ الشقيق لتعزيز أمنه واستقراره، والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين".