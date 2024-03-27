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تواقيع برلمانية لإدراج تعديل النظام الداخلي لحسم اختيار الرئيس

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن تواقيع برلمانية لإدراج تعديل النظام الداخلي لحسم اختيار رئيس المجلس.

وطالب نواب رئيس المجلس بالانابة، بعرض تعديل المادة 12 من النظام الداخلي على جدول الاعمال للاسراع بانتحاب رئيس جديد للبرلمان.

 

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.

 

أدناه نص الوثائق..

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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