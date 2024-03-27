انت الان تتابع خبر بالصور من النجف.. اطلاق مراسم الحزن في العتبة العلوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت العتبة العلوية في محافظة النجف، اليوم الأربعاء، اطلاق مراسم الحزن بمناسبة قرب حلول ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

