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انت الان تتابع خبر بالصور من النجف.. اطلاق مراسم الحزن في العتبة العلوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت العتبة العلوية في محافظة النجف، اليوم الأربعاء، اطلاق مراسم الحزن بمناسبة قرب حلول ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).
وتتضمن المراسم رفع راية الحزن والإضاءة الحمراء واللافتات السوداء في الضريح وحوله.
وتستمر هذه المراسم من اليوم وحتى ما يعرف بـ"يوم الجرح" وهو التاسع عشر من شهر رمضان وتنتهي مع يوم الاستشهاد في 21 من الشهر ذاته.
وأدناه صور للمراسم بعدسة السومرية..