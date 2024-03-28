انت الان تتابع خبر على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة.. إليك طقس العراق للأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة على العموم سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم مناطق البلاد.وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الأحد على العموم سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية،وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل على العموم سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".

