انت الان تتابع خبر العشرات يتظاهرون في البصرة ضد رفع أسعار البنزين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة البصرة، مساء اليوم الخميس، تظاهرة ضد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.

