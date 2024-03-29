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برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة بالماس

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن تير شتيجن تعرض للإصابة في ركبته، وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وأضافت الصحيفة: "لم تتمكن وسائل الإعلام من متابعة المزيد من المران، لأن الدقائق ال15 المسموح بها للصحافة انتهت، وغادر الصحفيون التدريبات".


وكان تير شتيجن قد تعرض لإصابة طويلة، هذا الموسم، في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أبعدته عن المشاركة مع البلوجرانا حتى شهر فبراير/شباط.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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