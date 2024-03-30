انت الان تتابع خبر سكان بعض البلدان يموتون قبل أقرانهم.. ما مرتبة العراق بـ"متوسط العمر المتوقع"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفض متوسط العمر المتوقع العالمي عند الولادة في عام 2021 إلى 71.32 عامًا من أعلى مستوى سابق بلغ 73 عامًا في عام 2019، بحسب تقرير حديث لـ"سي وورلد".

ويشير متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى عدد السنوات التي سيعيشها الطفل حديث الولادة إذا استمرت أنماط الوفيات الحالية على وضعها طوال حياته.



وحل العراق في المرتبة 133 عالميًا من اصل 214 دولة بمتوسط العمر المتوقع 70.3 سنة لكل طفل سيولد في العراق قبل ان يتوفى.

وجاءت موناكو بالمرتبة الأولى بمتوسط عمر يبلغ 87.1 سنة، اما في المرتبة الأخيرة جاءت تشاد بمتوسط عمر يبلغ 52.5 سنة فقط.

عربيا جاءت قطر بالمرتبة الأولى عربيا والـ46 عالميًا، بمتوسط عمر يبلغ 79.2 سنة، فيما جاء العراق بالمرتبة 13 عربيًا.

