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استعدادات لتحويل بطاقة السكن إلى "الكترونية" وشمول عراقيي الخارج بـ"الموحدة"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في تصريحات بمؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، انه سجلنا أكثر من 36 مليون مواطن بالبطاقة الوطنية"، معلنًا "البدء بالمرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية عبر تفعيله في السفارات العراقية".

وأشار الى ان "المرحلة الثانية ستشهد أتمتة معلومات السكن بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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