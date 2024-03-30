انت الان تتابع خبر استعدادات لتحويل بطاقة السكن إلى "الكترونية" وشمول عراقيي الخارج بـ"الموحدة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في تصريحات بمؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، انه سجلنا أكثر من 36 مليون مواطن بالبطاقة الوطنية"، معلنًا "البدء بالمرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية عبر تفعيله في السفارات العراقية".



وأشار الى ان "المرحلة الثانية ستشهد أتمتة معلومات السكن بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات".

