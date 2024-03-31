انت الان تتابع خبر 182 دعوى اعتداء على أطباء ببغداد خلال 3 سنوات: 83% منها في الرصافة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة القضاء بعددها الجديد الصادر اليوم الاحد، وتابعته الخليج 365، فأنه تم تسجيل 31 دعوى اعتداء على أطباء في الكرخ خلال السنوات الثلاث الماضية منذ 2020 وحتى 2023.

بالمقابل، تم تسجيل 151 دعوى اعتداء على أطباء في الرصافة، حيث توزعت بواقع 14 دعوى في 2021، و43 دعوى في 2022، و77 دعوى في 2023، اما خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2024 فتم تسجيل 17 دعوى.



وفقا لذلك فهذا يعني ان 83% من دعاوى الاعتداء على الأطباء تم تسجيلها في الرصافة.