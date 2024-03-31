انت الان تتابع خبر فتح باب الاعتراض على تعيينات الـ50 ألف درجة بصفة عقد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد بأن تقديم الاعتراضات سيكون عبر مديريات التربية في بغداد والمحافظات، وبشكل مباشر، مؤكداً التعامل معها بكل شفافية لضمان حقوق المتقدمين.

واوضح ان موضوع الاعتراضات يعد اجراءً طبيعياً من قبل المتقدمين، وهو حق لكل متقدم وفقاً للآلية التي حددتها الوزارة مسبقاً، مبيناً ان الوزارة حددت مدة أسبوعين متواصلين لتقديم الاعتراضات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



من جانبه أكد مدير عام تربية بغداد الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي، أن مديريته شرعت بتدقيق أسماء المقبولين من المتعينين بصفة عقد (مدرس ومعلم جامعي ومعلم)، وتم توجيههم من خلال الرابط الالكتروني الرسمي للمديرية لجلب المستمسكات الخاصة بكل منهم.

وأشار إلى أن المديرية اعتمدت جدولاً لمراجعة المتقدمين، من اجل تنظيم عملية اكمال البيانات ومنع حدوث زخم، منبها في الوقت نفسه على أن الأسماء المعلنة غير نهائية وقابلة للتغيير بعد نتائج التدقيق والاعتراضات، بحسب الصحيفة.