انت الان تتابع خبر المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك جدول المباريات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويسعى الصقور لتحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده بغية توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، معتمداً على ثلاثي المنتخب الوطني أيمن حسين وإبراهيم بايش وعلي جاسم وبقية الكتيبة الزرقاء التي تقدم أفضل العروض الكروية، حيث يشير سجل الفريق بالموسم الحالي إلى أنه لم يتعرض للخسارة في 19 مباراة على التوالي، وهو يطمح لمواصلة السلسلة في بقية اللقاءات نحو بلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة بإحراز ثنائية الدوري والكأس.من جانبه يمني دهوك النفس بإيقاف نجاحات الجوية، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى غايته المطلوبة.

ويتربع الجوية على قمة الدوري برصيد (45 نقطة)، بينما الفريق الشمالي دهوك بالمركز السادس وله (29 نقطة).

بدوره يتطلع الزوراء لتأكيد صحوته عندما يواجه النجف، وتغلب النوارس في الاختبار الأخير على الميناء بثلاثية، ولذلك فإنه يستند إلى الحافز المعنوي ومؤازرة جماهيره من أجل اجتياز غزلان البادية، الطامح هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الزوراء المرتبة الرابعة بـ(30 نقطة)، في حين يتواجد النجف في المركز العاشر برصيد (26 نقطة).

وفي لقاء آخر يستضيف كربلاء نظيره نوروز في مواجهة يرنو فيها أهل الأرض إلى حصد 3 نقاط ثمينة، أملاً بالابتعاد عن صراع المراتب الأخيرة، إلا أنَّ طموحاته ستصطدم بقدرات ممثل محافظة السليمانية صاحب المستويات المميزة تحت إشراف المدرب ولي كريم.

ويقف العميد الكربلائي في المركز الخامس عشر بـ(19 نقطة)، بينما نوروز في المرتبة الثامنة وله (27 نقطة).

ويلعب اليوم أيضاً أمانة بغداد أمام نفط ميسان، في مباراة يبحث فيها كل فريق عن انتصار يحسن به موقعه.