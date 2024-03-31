انت الان تتابع خبر السامرائي يهنئ المسيحيين بعيد القيامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة له، نهنئ المسيحيين من أبناء شعبنا في العراق وفي جميع انحاء العالم بمناسبة عيد القيامة ورأس السنة الآشورية والكلدانية الجديدة، متمنين لهم الخير والسعادة والاستقرار، وان يعم السلام والامن ارجاء عالمنا".وانطلقت فعاليات القداس في بغداد، اليوم الاحد (31 اذار 2024) بمناسبة عيد الفصح أو "عيد القيامة"، حيث توافدت العوائل المسيحية الى الكنائس لحضور القداس في واحد من أكبر الأعياد المسيحية في الكنائس المغربية والمشرقية.

وعيد الفصح، يُعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة.