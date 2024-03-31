انت الان تتابع خبر أرقام "هائلة".. حصيلة جديدة لضحايا الحرب في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر صحة غزة في بيان،: "الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 77 شهيدا و108 مصابين خلال 24 ساعة".

وأضاف البيان: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وتابع: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32782 شهيدا و75298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

