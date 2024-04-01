انت الان تتابع خبر القبض على تاجري مخدرات في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سلسلة جهود أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحةِ آفة المخدرات تمكن ابطالنا وبعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي المثنى والديوانية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تلك المحافظتين".



وأضاف، ان "ابطال جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون واجباتهم النوعية في مكافحة آفتي الارهاب والمخدرات في كل انحاء بلدنا الحبيب".

