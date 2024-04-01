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القبض على تاجري مخدرات في محافظتين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سلسلة جهود أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحةِ آفة المخدرات تمكن ابطالنا وبعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي المثنى والديوانية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تلك المحافظتين".

وأضاف، ان "ابطال جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون واجباتهم النوعية في مكافحة آفتي الارهاب والمخدرات في كل انحاء بلدنا الحبيب".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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