انت الان تتابع خبر العراق يدين قصف "البعثة الإيرانية" في دمشق: انتهاك للقانون الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دان العراق، الثلاثاء، قصف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، معتبراً إياه انتهاكاً للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أنها "تعرب عن إدانتها لإستهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الموافق 2024/4/1 من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وأضافت أن "هذا الهجوم يُمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وللسيادة السورية"، محذرة من "خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية"، لافتة الى ان " توسع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية".

واستهدف "الطيران الإسرائيلي"، الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وبالمباني المجاورة لها.