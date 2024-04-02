انت الان تتابع خبر مصرع واصابة العشرات بحريق ضخم في إسطنبول (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل إن "27 شخصا قتلوا، وهناك عدد كبير من المصابين، جراء الحريق الذي اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في منطقة شيشلي وسط إسطنبول"، مشيرة إلى أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بشكل كبير".

وتابعت: "اعتقلت السلطات التركية 5 أشخاص على صلة بالحادث"، مشيرة إلى أن "التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه".

من جهته، أشار رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو، بعد توجهه إلى المكان، إلى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي"، مقدما "تعازيه" الى عائلات الضحايا.