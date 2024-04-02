انت الان تتابع خبر حادث البصرة.. الصحة تعلن الاستنفار والداخلية تؤكد القبض على السائق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "على الاقل 6 حالات وفاة و10 اصابات في حصيلة غير نهائية في حادثة البصرة"، مشيرة الى انها "استنفرت كافة امكانياتها لإسعاف المصابين واجراء اللازم وبمتابعة من قبل وزير الصحة شخصيا".وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، انه "تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 20 تلميذاً بينهم 6 وفيات في البصرة".

وفي وقت سابق، ذكر مراسلنا في المحافظة، ان حادث سير في منطقة الهارثة قرب سيطرة القادسية على بعد 15 كم عن مركز البصرة تسبب بمقتل 6 تلاميذ أثناء انتهاء الدوام واصابة 11 اخرين تم نقلهم الى مستشفى الفيحاء، مشيرا الى انهم بحالة حرجة.

