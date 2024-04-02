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البصرة تعلن الحداد 3 ايام

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء القرار على خلفية حادث سير وقع في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة، وأسفر عن إصابة 14 طالباً ومصرع 6 آخرين.

وبحسب الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، فإنه تم "القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد تسبب بوقوع حادث السير".


وبحسب الاعترافات الأولية، وفق ميري، فإن "سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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