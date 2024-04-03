انت الان تتابع خبر نظرة صباحية على شوارع بغداد.. خارطة موجزة بالازدحامات المرورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
سريع القناة عند صعدة سريع محمد القاسم والحي الصناعي ومدخل الغدير
سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنبكوتي ونزلة محمد القاسم
شارع معسكر الرشيد
شارع وجسر الطابقين وساحة الطابقين من جميع الاتجاهات وصولا الى جامعة بغداد
شارع قطر الندى من البياع الى السيدية
محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى معارض النهضة
شارع مثنى الشيباني من نفق حماة الى تقاطع الاندلس
شارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيل
شارع صفي الدين الحلي وجميع الازقة المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحة وجسر باب المعظم
شارع الكيلاني السايدين من شارع الظلال الى مقبرة الغزالي
جسر السنك وساحة التحرير وجسر الجمهورية
شارع دمشق السايدين من نفق العلاوي الى معرض بغداد الدولي
شارع المنصور وشارع الاميرات